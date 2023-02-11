Чтобы не стать жертвой 'магического воздействия': не стригите себя сами и не выбрасывайте волосы с расчески на улицу

В народе существует много мифов и легенд о волосах. Издавна считаетесь, что в церковь женщинам нельзя ходить с непокрытой головой, а длинные волосы нужно заплетать в косу.

Считается, что волосы имеют особое значение в судьбе человека, и любые манипуляции с ними могут привести к серьезным последствиям.

Также существует целая куча запретов, как вот – не стричь себя самому, не стричься на "старую луну", не мыть волосы в понедельник, не выбрасывать после расчесывания волос, которые остаются на расческе, на улицу и т.д.

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UAPortal собрал список запретов, касающихся волос, для тех, кто верит в приметы и предрассудки.

С давних времен волосам придавали огромное значение и наделяли его магической силой. Итак, чтобы вам не сглазили, старайтесь избегать попадания ваших волос на землю или в воду.

Еще наши бабушки говорили, что если птичка подхватит на улице волосок и сплетет из него гнездо, то владельцу этого волоска обеспечена постоянная головная боль. Голова будет болеть и в случае, если вы выбросите волосы в реку.

Считалось, что самому стричься нельзя – укорачиваете себе разум. Это может также привести к проблемам с финансами и отвлечь от вас удачу.

Суеверным людям не стоит стричься перед какими-то важными событиями – отвратите удачу.

По давним верованиям, свои волосы, снятые с расчески, или оставшиеся после стрижки, нужно было либо сжигать, либо топить в туалете.

А еще говорили, что если девушка даст свой гребешок другой, то ей может грозить развод с любимым.

Что касается "космических" примет, то эзотерики советуют: чтобы сохранить красоту, силу и блеск волос, то следует тщательно планировать поход к парикмахеру. Здесь учитываются лунные циклы, расположение планет на небосводе, дни недели и числа месяца: например, когда Луна находится в знаке Тельца, Девы или Козерога, то можно смело отправляться в парикмахерскую. Можно и нужно стричь волосы, пока Луна в Стрельце. Также смело трогайтесь к мастеру по стрижкам, если Луна в Стрельце, или если Луна входит в водяные знаки (Раку или Рыб).

Откажитесь от новой прически если Луна находится в Близнецах или в знаке Весов – волосы могут стать тусклыми и начнут выпадать. Еще не стоит стричься, когда Луна в Овне (до болезней), Луна в Леве (проблемы в жизни), Луна в Скорпионе (ухудшатся отношения с любимым человеком), Луна в Водолее (несчастный случай).

Астрологи же считают, что для стрижки лучше выбирать день, когда человек родился. А еще – родившиеся во вторник могут смело стричься в четверг, субботу и воскресенье. Родившиеся в среду – могут посетить парикмахера в воскресенье. Появившиеся на свет в четверг могут стричься в понедельник, вторник, пятницу или воскресенье. Родившимся в пятницу подойдет понедельник, четверг, суббота и воскресенье. "Субботние" люди могут стричься в пятницу. А рожденные в воскресенье – во вторник или четверг.

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Называются и наиболее благоприятные для стрижки числа месяца – это 5, 8, 11, 13-14, 19, 21-23, 26-28 дней лунного цикла.

Когда стричься и как это делать, куда девать волосы с расчески – все это только суеверия. Главное во время стрижки думать о приятном и можно себе представить, что во время стрижки с вас "срезают" проблемы и избавляют вас от негатива. Положительные мнения притягивают позитив.

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