Для чого на сидіння унітаза наливати перекис водню

З часом навіть у тих, хто прибирає чи не щодня, сидіння унітаза може пожовтіти. Але не варто спішити купувати нове – можна спробувати відбілити сидіння за допомогою підручних засобів.

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Як повідомляє SantePlusMag, "досить двох натуральних інгредієнтів" і сидіння на унітазі знову стане білим, наче щойно з магазину.

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Першим засобом, здатним на таке, експерти назвали оцет і харчову соду. Видання радить спочатку обробити унітаз та кришку для сидіння антибактеріальним мийним засобом. Потім у місткість додайте 3 столові ложки соди й 50 мл теплої води. Змішайте, щоб вийшла паста, а потім розподіліть її по плямах. Залиште речовину діяти на 10-15 хвилин.

Нанесіть оцет за допомогою пульверизатора та обприскайте сидіння. Залиште ще на кілька хвилин, перш ніж потерти губкою. Потім промийте чистою водою та витріть рушником насухо.

Другий спосіб – перекис водню.

Для жовтуватих слідів перекис водню може виявитися ідеальним рішенням завдяки своїм дезінфікуючим і окислювальним властивостям, які роблять очищення ще легшим і швидшим. Розпиліть розчин на поверхню, яку потрібно обробити, і дайте йому постояти приблизно 30 хвилин. Завершіть промивання теплою водою перед висушуванням сухою тканиною", – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що позбутися жовтих плям на сидінні унітаза можна за допомогою губки та засобу для чищення духовки.

Щоб скористатися піною від засобу для чищення духовки, просто нанесіть її на кришку унітаза на рівні пожовклих слідів і залиште діяти на 10-15 хвилин. Використовуйте м’яку губку та протріть усі пошкоджені ділянки, щоб відкрити блиск сидіння.

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