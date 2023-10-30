Для чего на сиденье унитаза наливать перекись водорода

Со временем даже у тех, кто убирает чуть ли не каждый день, сиденье унитаза может пожелтеть. Но не стоит торопиться покупать новое – можно попытаться отбелить сиденья с помощью подручных средств.

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Как сообщает SantePlusMag, "достаточно двух натуральных ингредиентов" и сиденье на унитазе снова станет белым, словно только что из магазина.

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Первым средством, способным на это, эксперты назвали уксус и пищевую соду. Издание советует сначала обработать унитаз и крышку для сидения антибактериальным моющим средством. Затем в емкость добавьте 3 столовых ложки соды и 50 мл теплой воды. Смешайте, чтобы получилась паста, а затем распределите ее по пятнам. Оставьте вещество действовать на 10-15 минут.

Нанесите уксус с помощью пульверизатора и опрыскивайте сиденья. Оставьте еще на несколько минут, прежде чем потереть губкой. Затем промойте чистой водой и протрите насухо полотенцем.

Второй способ – перекись водорода.

Для желтоватых следов перекись водорода может оказаться идеальным решением благодаря своим дезинфицирующим и окислительным свойствам, делающим очищение еще более легким и быстрым. Распылите раствор на поверхность, которую нужно обработать, и дайте ему постоять примерно 30 минут. Завершите промывание теплой водой перед высушиванием сухой тканью", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что избавиться от желтых пятен на сидении унитаза можно с помощью губки и чистящего духовки.

Чтобы воспользоваться пеной от чистящего духовки, просто нанесите ее на крышку унитаза на уровне пожелтевших следов и оставьте действовать на 10-15 минут. Используйте мягкую губку и протрите все поврежденные участки, чтобы открыть блеск сиденья.

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