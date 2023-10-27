Для захисників, ветеранів та їхніх родин запустили новий проєкт 'Будь в курсі': подробиці

Волонтерське об'єднання Vesta запустило інформаційно-просвітницький проєкт "Будь в курсі". Він покликаний інформувати захисників, ветеранів, їхніх сімей, членів родин загиблих та безвісти зниклих.

Відео дня

"Мета проєкту – підвищити їхню обізнаність щодо прав та алгоритмів дій їх реалізації", – додали в об'єднанні. У рамках проєкту волонтери випускатимуть інформативні відео з інформацією, що допоможе розібратися у різних аспектах життя.

Для прикладу, у першому підготованому відео розповідається про все, що стосується грошового забезпечення військовослужбовців.

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Як зазначають у Vesta, перед створенням проєкту було проведено опитування і саме базуючись на отриманих даних, було визначено проблемні питання, до яких було підготовано відеоінструкції, щоб розв'язати їх.

"Відповідно найчастіший запит від спільноти – саме інформування про права, гарантії та механізми їх отримання, важливо доносити інформацію зрозумілими та доступними інструментами, які легко поширювати в публічному доступі, тому що більша частина авдиторії не знає де шукати необхідні нормативно-правові акти та як їх правильно трактувати", – додали у волонтерському об'єднанні.

Зазначається, що ці відео мають допомогти й військовослужбовцям, які перебувають в зоні бойових дій, оскільки вони мають проблеми в доступі до інформації та можливості її отримати в державних органах.

"Тому важливо використовувати прості та ефективні інструменти, які будуть доступні на смартфоні. Ролики створено за сприяння Європейського союзу та Міжнародний фонд "Відродження", – додали у Vesta.

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