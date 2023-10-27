Для защитников, ветеранов и их семей запустили новый проект 'Будь в курсе': подробности

Волонтерское объединение Vesta запустило информационно-просветительский проект "Будь в курсе". Он призван информировать защитников, ветеранов, их семей, членов семей погибших и без вести пропавших.

Видео дня

"Цель проекта – повысить их осведомленность о правах и алгоритмах действий их реализации", – добавили в объединении. В рамках проекта волонтеры будут выпускать информативные видео с информацией, которая поможет разобраться в разных аспектах жизни.

Например, в первом подготовленном видео рассказывается обо всем, что касается денежного довольствия военнослужащих.

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Как отмечают в Vesta, перед созданием проекта был проведен опрос и, основываясь на полученных данных, были определены проблемные вопросы, к которым были подготовлены видеоинструкции, чтобы решить их.

"Соответственно самый частый запрос от сообщества – именно информирование о правах, гарантиях и механизмах их получения, важно доносить информацию понятными и доступными инструментами, которые легко распространять в публичном доступе, потому что большая часть аудитории не знает, где искать необходимые нормативно-правовые акты и как их правильно трактовать", – добавили в волонтерском объединении.

Отмечается, что эти видео должны помочь и находящимся в зоне боевых действий военнослужащим, поскольку они имеют проблемы в доступе к информации и возможности ее получить в государственных органах.

"Поэтому важно использовать простые и эффективные инструменты, которые будут доступны на смартфоне. Ролики созданы при содействии Европейского союза и Международном фонде "Возрождение"", — добавили в Vesta.

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