Доплата за орден батька: хто має право її отримувати та в якому розмірі

Українці мають можливість отримувати додаткові виплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Категорії осіб, які мають право на додаткову пенсійну виплату, чітко визначені законодавством.

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Особи, які отримали хоча б один орден, можуть отримувати пенсію за особливі заслуги в розмірі від 20 до 40 відсотків прожиткового мінімуму (від 418,16 до 837,2 гривень). За останніми правилами, виплата становить 23% (481,39 гривень) при наявності одного ордену.

У разі втрати годувальника, діти мають право на відповідні пенсійні виплати, якщо вони відповідають таким критеріям:

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Не досягли 18 років;

Досягли 18 років, але стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Українським пенсіонерам також передбачені надбавки до пенсійних виплат після досягнення певного віку.

Щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам, які отримують пенсію, меншу за 10 340 гривень, будуть мати наступний розмір:

570 гривень для осіб старше 80 років;

456 гривень для осіб віком від 75 до 80 років;

300 гривень для осіб віком від 70 до 75 років.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію і досягли відповідного віку після 1 березня 2021 року, буде призначатися та виплачуватися з дати досягнення зазначеного віку. Ця надбавка діє на всій території країни і виплачується щомісяця, додатково до основної пенсії.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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