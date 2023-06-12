Доплата за орден отца: кто имеет право ее получать и в каком размере

Украинцы могут получать дополнительные выплаты к пенсии в связи с потерей кормильца. Категории лиц, имеющих право на дополнительную пенсионную выплату, четко определены законодательством.

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Лица, получившие хотя бы один орден могут получать пенсию за особые заслуги в размере от 20 до 40 процентов прожиточного минимума (от 418,16 до 837,2 гривен). По последним правилам выплата составляет 23% (481,39 гривен) при наличии одного ордена.

В случае потери кормильца дети имеют право на соответствующие пенсионные выплаты, если они отвечают следующим критериям:

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Не достигли 18 лет;

Достигли 18 лет, но стали лицами с инвалидностью до 18 лет.

Украинским пенсионерам также предусмотрены надбавки к пенсионным выплатам по достижении определенного возраста.

Ежемесячные компенсационные выплаты пенсионерам, получающим пенсию менее 10 340 гривен, будут иметь следующий размер:

570 гривен для лиц старше 80 лет;

456 гривен для лиц в возрасте от 75 до 80 лет;

300 гривен для лиц в возрасте от 70 до 75 лет.

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, получающим пенсию и достигшим соответствующего возраста после 1 марта 2021 года, будет назначаться и выплачиваться с даты достижения указанного возраста. Эта надбавка действует по всей территории страны и выплачивается ежемесячно, дополнительно к основной пенсии.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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