Експерт спрогнозував, чи покращиться ситуація зі світлом навесні

Російські окупанти завдали удару по енергетичних об'єктах України 26 січня, через що погіршилася загальна ситуація. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, чи варто очікувати значного покращення весною цього року.

За його словами, сподіватися на полегшення навантаження можна, однак реальність набагато складніша. Про це Омельченко розповів "24 Каналу"

Зазначається, що українці сподіваються на покращення ситуації з енергетикою через потепління навесні та отримання Україною нових трансформаторних станцій. Втім, експерт не поділяє такий погляд.

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"Сподіватимемося на це, але я гадаю, що суттєвого поліпшення навесні та влітку не варто очікувати", – вказав він.

Омельченко вказав, що багато енергетичних блоків потрібно виводити у ремонт. Це також необхідно буде робити, аби бути готовими до наступного опалювального сезону.

Таким чином, суттєвого покращення енергетичної ситуації чекати не варто, однак вона буде кращою, ніж в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, вранці 26 січня росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під атакою ворога опинилися низка областей, зокрема Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Черкаська та інші.

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