Эксперт спрогнозировал, улучшится ли ситуация со светом весной

Российские оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам Украины 26 января, из-за чего ухудшилась общая ситуация. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, стоит ли ожидать значительного улучшения весной этого года.

По его словам, надеяться на облегчение нагрузки можно, однако реальность гораздо сложнее. Об этом Омельченко рассказал "24 Каналу"

Отмечается, что украинцы надеются на улучшение ситуации с энергетикой из-за потепления весной и получения Украиной новых трансформаторных станций. Впрочем, эксперт не разделяет такой взгляд.

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"Будем надеяться на это, но я думаю, что существенного улучшения весной и летом не стоит ожидать", – указал он.

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Омельченко указал, что многие энергетические блоки нужно выводить в ремонт. Это также необходимо будет делать, чтобы быть готовыми к следующему отопительному сезону.

Таким образом, существенного улучшения энергетической ситуации ждать не стоит, однако она будет лучше, чем в осенне-зимний период.

Напомним, утром 26 января россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под атакой врага оказались ряд областей, в том числе Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Черкасская и другие.

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