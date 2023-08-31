Експерти назвали шість кроків, як правильно підготувати сад до осені

Вересень приносить садівникам нову роботу. Щоб зберегти ділянку красивою та доглянутою, на початку осені потрібно виконати декілька простих завдань.

Будь-які садові роботи, виконані восени, не тільки збережуть рослини здоровими та захищеними взимку, але це також шанс спланувати сад на весну, що зменшить роботу наступного року. Про це повідомляє Express.co.uk.

Прополювання

Щоб навести порядок у своєму саду, треба видалити бур’яни та використати їх для створення компостного бака. Добре перепрілий гній на вашому ґрунті захистить рослини взимку.

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Розбивання та заповнення клумб

Важливо "тримати на вершині" мертві квіти, які ще цвітуть, щоб зберегти їх здоровими. Однак важливо залишати грядки взимку заповненими, щоб сад був екологічно чистим.

Якщо ви звільнили трохи місця, то його треба заповнити. Для цього підійдуть будь-які холодостійкі культури, такі як цибуля та часник.

Купівля цибулин на весну

Купити цибулини буде чудовим завданням зараз, оскільки ви можете почати планувати свій весняний сад.

Захист рослин

Також зараз час подумати про те, як захистити улюблені рослини взимку, оскільки мороз може їх легко пошкодити. Можливо, варто взяти з собою їх додому.

Зробіть форму для листя

Щоб зробити форму для листя, вам просто знадобиться або свинцева клітка, або чорні мішки для сміття. Почніть збирати мертве листя, коли воно почне опадати восени та переробіть його у компост.

Захистіть садові меблі

Переконайтеся, що вони не іржавіють і не запліснявіють у холодну погоду. Садові меблі слід ретельно очистити перед тим, як покласти їх на зберігання взимку. Якщо дерев’яні меблі почистити мильною водою, а потім відшліфувати, це позбавить їх від будь-яких плям.

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