Эксперты назвали шесть шагов, как правильно подготовить сад к осени

Сентябрь приносит садоводам новую работу. Чтобы сохранить участок красивым и ухоженным, в начале осени нужно выполнить несколько простых задач.

Любые садовые работы, выполненные осенью, не только сохранят растения здоровыми и защищенными зимой, но это также шанс спланировать сад на весну, что снизит работу в следующем году. Об этом сообщает Express.co.uk.

Прополка

Чтобы навести порядок в своем саду, нужно удалить сорняки и использовать их для создания компостного бака. Хорошо перепревший навоз на вашей почве защитит растения зимой.

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Разбивание и заполнение клумб

Важно "держать на вершине" мертвые цветы, еще цветущие, чтобы сохранить их здоровыми. Однако важно оставлять грядки зимой заполненными, чтобы сад был экологически чистым.

Если вы уволили немного места, то его нужно заполнить. Для этого подойдут любые холодостойкие культуры, такие как лук и чеснок.

Покупка луковиц на весну

Купить луковицы будет отличной задачей сейчас, поскольку вы можете начать планировать свой весенний сад.

Защита растений

Также сейчас пора подумать о том, как защитить любимые растения зимой, поскольку мороз может их легко повредить. Возможно, следует взять с собой их домой.

Сделайте форму для листьев

Чтобы сделать форму для листьев, вам просто понадобится либо свинцовая клетка, либо черные мусорные мешки. Начните собирать мертвые листья, когда они начнут опадать осенью и переделайте их в компост.

Защитите садовую мебель

Убедитесь, что они не ржавеют и не заплесневеют в холодную погоду. Садовую мебель следует тщательно очистить перед тем, как положить ее на хранение зимой. Если деревянную мебель почистить мыльной водой, а затем отшлифовать, это избавит ее от любых пятен.

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