Екстрені служби підняті по тривозі: під Москвою потужна пожежа біля ТЕЦ (відео)

Зранку 12 травня у підмосковному місті Дзержинськ сталася масштабна пожежа. російські ЗМІ пишуть, що горять склади поблизу ТЕЦ.

У мережі з'явилися фото та відео з місця пожежі. Зазначається, що екстрені служби підняті по тривозі.

Відео дня

Попередньо встановлено, що пожежа сталася на підприємстві з перероблювання вторинних ресурсів. "Горять покришки на складі на вулиці Садова у підмосковному Дзержинському на площі 30 квадратів", – пишуть місцеві пабліки.

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Спочатку заявлялося, що управління МНС у Московській області наразі зайнялося гасінням пожежі площею 30 квадратних метрів.

Однак у пабліках почала з'являтися інформація, що площа займання збільшилася до 1500 квадратів – покришки горять вже на всьому майданчику.

"На місці екстрені служби. Інформації про постраждалих наразі не надходило", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня росіяни заявили про нібито атаку дронів, внаслідок якої сталася пожежа на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.

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