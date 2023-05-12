Экстренные службы подняты по тревоге: под Москвой мощный пожар возле ТЭЦ (видео)

Утром 12 мая в подмосковном городе Дзержинск произошел масштабный пожар. российские СМИ пишут, что горят склады вблизи ТЭЦ.

В сети появились фотографии и видео с места пожара. Отмечается, что экстренные службы подняты по тревоге.

Предварительно установлено, что пожар произошел на предприятии по переработке вторичных ресурсов. "Горят покрышки на складе на улице Садовая в подмосковном Дзержинском на площади 30 квадратов", – пишут местные паблики.

Видео дня

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Сначала заявлялось, что управление МЧС в Московской области занялось тушением пожара площадью 30 квадратных метров.

Однако в пабликах начала появляться информация, что площадь возгорания увеличилась до 1500 квадратов – покрышки горят уже на всей площадке.

"На месте экстренные службы. Информация о пострадавших пока не поступала", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 мая россияне заявили о якобы атаке дронов, в результате которой произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

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