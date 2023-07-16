Це може бути небезпечно: Чи всю консервацію треба перевертати та укутувати в ковдру

Готуючи консервацію, багато господинь звикли перевертати банки догори дном та укутувати їх для охолодження. Однак, цей підхід не завжди є необхідним, а в окремих випадках навіть небезпечним.

Ми зібрали для вас корисну інформацію про те, коли варто, а коли не варто перевертати та укутувати консервацію після приготування.

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Коли не слід перевертати та укутувати консервацію

Випадок 1: Капронові кришки

Якщо ви використовуєте капронові кришки для закриття банок з овочами або фруктами, то перевертання такої тари не є доцільним. Це може призвести до виходу вмісту банки на зовнішню сторону.

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Випадок 2: Кришки типу "твіст-офф"

Також не потрібно перевертати банки, які закриваються кришками типу "твіст-офф" (те, що закручується без спеціального ключа).

Справа в тому, що у таких кришках внутрішньою частиною є полімерне кільце. Воно розширюється під дією гарячого вмісту, що забезпечує герметичність тари.

Якщо перевернути банку з такою кришкою догори дном, тепло, необхідне для герметичності, буде підніматися вгору.

Тож, зважаючи на особливості капронових кришок та кришок типу "твіст-офф", необхідно дотримуватися відповідних рекомендацій щодо перевертання та охолодження консервації. Завжди уважно ознайомлюйтесь з інструкціями виробника та користуйтеся розсудливістю, щоб забезпечити якість та безпеку вашої консервації.

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