Это может быть опасно: нужно ли всю консервацию переворачивать и укутывать в одеяло

Готовя консервацию, многие хозяйки привыкли переворачивать банки вверх дном и укутывать их для охлаждения. Однако, этот подход не всегда необходим, а в отдельных случаях даже опасен.

Мы собрали вам полезную информацию о том, когда следует, а когда не стоит переворачивать и укутывать консервацию после приготовления.

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Когда не следует переворачивать и укутывать консервацию

Случай 1: Капроновые крышки

Если вы используете капроновые крышки для закрытия банок с овощами или фруктами, то переворачивание такой тары нецелесообразно. Это может привести к выходу содержимого банки на внешнюю сторону.

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Случай 2: Крышки типа "твист-офф"

Также не нужно переворачивать банки, которые закрываются крышками типа "твист-офф" (закручивающееся без специального ключа).

Дело в том, что в таких крышках внутренней частью является полимерное кольцо. Оно расширяется под действием горячего содержимого, что обеспечивает герметичность тары.

Если перевернуть банку с такой крышкой вверх дном, тепло, необходимое для герметичности, будет подниматься вверх.

Поэтому, учитывая особенности капроновых крышек и крышек типа "твист-офф", необходимо соблюдать соответствующие рекомендации по переворачиванию и охлаждению консервации. Всегда внимательно ознакомьтесь с инструкциями изготовителя и пользуйтесь благоразумием, чтобы обеспечить качество и безопасность вашей консервации.

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