Де поставити вазон "Тещин язик" вдома, щоб прикликати удачу та щастя

Популярна рослина "Тещин язик", яка в ботаніці відома як Sansevieria trifasciata, може принести удачу та щастя. Головне поставити її у правильне місце.

Такий вазон також очищає повітря в приміщенні, регулює вологість і навіть має цілющі властивості. Детальніше про сансев'єрію розповіло видання Sante Plus.

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Згідно з китайською дисципліною фен-шуй, ця рослина дуже символічна, оскільки в деяких культурах вона навіть вважається потужним захисним амулетом.

На думку фахівців фен-шуй, не потрібно розміщати цю рослину будь-де. Важливо їй знайти правильне місце.

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Якщо ви тільки що купили "Тещин язик", то ви точно помітили його незвичайну форму: вічнозелене листя загострене, як меч, так що нічого хорошого це не обіцяє. За деякими повір'ями, залишена як є, ця рослина може принести вам проблеми, зокрема сварки та конфлікти у парі чи з родичами. Змінити ситуацію допоможе невеликий ритуал.

Якщо ви забобонні і прихильник фен-шуй, дотримуйтесь такого обряду: у четвер, перед сном, підкладіть під ліжко два великі листи (взяті з рослини) у формі хреста. Наступного дня вийміть їх та пересадіть. Тоді боятися нічого не потрібно.

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Де поставити "Тещин язик" для залучення удачі

Існують певні місця, де ви повинні поставити цю рослину. Цьому вазону не місце ні у вітальні, ні у вашій спальні. З гармонійної та енергетичної точки зору, найбільш підходящі приміщення для "Тещиного язика" – це вхід у будинок, ванна кімната, тераса або балкон. Встановлений в одному з таких місць, вазон приваблює більше успіху та краще захищає будинок.

Але "Тещин язик" не тільки допомагає поліпшити енергетику в будинку. Для більш скептичних, менш забобонних і тих, хто не надто вірить у містичну сферу, знайте, що ця кімнатна рослина має й інші дуже вигідні переваги як для дому, так і для власного благополуччя. Як витривалий, простий у догляді сукулент, він входить до групи рослин, відомих як "зміїні рослини", що мають низку переваг для здоров'я.

Ось деякі з них:

Фільтрування повітря у приміщенні.

Усунення токсичних забруднень.

Допомагає покращити психічне здоров'я.

Бореться із респіраторними алергіями.

Допомагає полегшити незначні сезонні нездужання.

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