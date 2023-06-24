Где поставить вазон "Тещин язык" дома, чтобы привлечь удачу и счастье

Популярное растение "Тещин язык", которое в ботанике известно как Sansevieria trifasciata, может принести удачу и счастье. Главное поставить его в правильное место.

Такой вазон также очищает воздух в помещении, регулирует влажность и даже обладает целительными свойствами. Подробнее о сансевьерии рассказало издание Sante Plus.

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Согласно китайской дисциплине фэн-шуй, это растение очень символично, поскольку в некоторых культурах оно даже считается мощным защитным амулетом.

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По мнению специалистов фэн-шуй, не нужно размещать это растение где угодно. Важно ему найти правильное место.

Если вы только что купили "Тещин язык", то вы точно заметили его необычную форму: вечнозеленые листья заострены, как меч, так что ничего хорошего это не обещает. По некоторым поверьям, оставленное как есть, это растение может принести вам проблемы, в частности ссоры и конфликты в паре или с родственниками. Сменить ситуацию поможет небольшой ритуал.

Если вы суеверны и поклонник фэн-шуй, соблюдайте такой обряд: в четверг, перед сном, подложите под кровать два больших листа (взятые из растения) в форме креста. На следующий день выньте их и пересадите. Тогда бояться ничего не нужно.

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Где поставить "Тещин язык" для привлечения удачи

Есть определенные места, где вы должны поставить это растение. Этому горшку не место ни в гостиной, ни в вашей спальне. С гармоничной и энергетической точки зрения наиболее подходящие помещения для "Тещиного языка" - это вход в дом, ванная комната, терраса или балкон. Установленный в одном из таких мест, вазон привлекает больше успеха и лучше защищает дом.

Но "Тещин язык" не только помогает улучшить энергетику в доме. Для более скептических, менее суеверных и тех, кто не слишком верит в мистическую сферу, знайте, что это комнатное растение имеет и другие выгодные преимущества как для дома, так и для собственного благополучия. Как выносливый, простой в уходе суккулент, он входит в группу растений, известных как "змеиные растения", имеющие ряд преимуществ для здоровья.

Вот некоторые из них:

Фильтрация воздуха в помещении.

Устранение токсических загрязнений.

Помогает улучшить психическое здоровье.

Сражается с респираторными аллергиями.

Помогает облегчить незначительные сезонные недомогания.

Раньше мы писали, как правильно выращивать розы в горшках.

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