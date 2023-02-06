Гіппеаструм або амариліс: як правильно поливати, пересаджувати та розмножувати кімнатну квітку

Гіппеаструм (Hippeastrum) є представником сімейства Амарилісові. Цей рід поєднує близько 90 видів. До складу назви такої рослини входить 2 корені грецької мови, які перекладаються як "вершник" та "зірка". Дуже часто недосвідчені квіткарі приймають цю рослину за амариліс. Однак потрібно пам'ятати, що гіппеаструм у природі зустрічається в субтропічних і тропічних областях Америки (у тому числі в басейні Амазонки), а прекрасний амариліс (що представляє монотипний рід) можна зустріти в південній частині Африки. Ці дві рослини є спорідненими між собою, вони вважаються представниками одного сімейства, але виділені у різні роди.

Короткий опис вирощування

Цвітіння. Із серпня по вересень.

Освітленість. Потребує яскравого світла, але воно повинно бути розсіяним. Для вирощування підходять вікна південно-західної, південної чи південно-східної орієнтації.

Температурний режим. Від 17 до 25 градусів тепла.

Полив. На початку вегетаційного періоду поливають мізерно, а після формування квітконоса рясно, але не допускаючи застою рідини в системі коренів. Прекрасно підходить метод нижнього поливу.

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Вологість повітря. Росте при звичайній вологості повітря у кімнатних умовах.

Добриво. Підгодовують регулярно 2 рази на місяць. З початку вегетаційного періоду використовують рідкі мінеральні добрива для листяних рослин, а після утворення квітконоса – мінеральними добривами для квітучих рослин.

Період спокою. Спостерігається у жовтні–січні.

Пересадження. Пересадку проводять 1 раз кожні 3 або 4 роки незадовго до початку періоду вегетації або коли кущ перестане цвісти.

Розмноження. Поділом цибулин, дітками та насіннєвим способом.

Шкідливі комахи. Щитівки, попелиці, павутинні кліщі, борошнисті черви.

Захворювання. Пероноспороз, опіковий гриб, червона гнилизна.

Догляд за гіпоаструмом в домашніх умовах

Освітленість

Для вирощування гіпоаструму підходять підвіконня з великою кількістю яскравого світла, але він повинен бути обов'язково розсіяним. Не допускайте того, щоб на листя куща потрапляли прямі промені сонця. Поставити горщик можна на підвіконня південно-східного, південного чи південно-західного вікна. Кущ періодично повертають довкола своєї осі, завдяки чому він зберігає компактну форму.

Температурний режим

Під час інтенсивного зростання рослина потребує тепла (від 17 до 25 градусів). Якщо є така можливість, то в теплу пору року перенесіть квітку на вулицю, проте оберіть їй таке місце, де виключено ризик застою рідини в її кореневій системі.

Полив

На початку вегетаційного періоду полив має бути дуже мізерним. Коли у куща утворюється квітконос, це говорить про те, що почався його вегетаційний період, з цього часу потрібно почати збільшувати рясність поливу. З моменту появи квіткової стрілки і до того, як розкриються квітки, полив повинен стати рясним, проте слідкуйте за тим, щоб у субстраті не застоювалася вода. Такій рослині чудово підходить полив з піддону або нижній полив. Для цього в піддон поступово підливають теплу воду до тих пір, поки ком землі в ємності не промокне повністю. Постарайтеся, щоб під час поливу рідина не потрапила на цибулину. Коли кущ відцвіте, полив починають поступово скорочувати, а результаті його повністю припиняють.

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Підживлення

Після того як висота квітконоса дорівнюватиме 12-15 сантиметрів, субстрат проливають рожевим розчином марганцевого калію. А через 4-6 діб кущу знадобиться підживлення з використанням фосфорних добрив. Взагалі підгодовувати квітку треба систематично 1 раз на півмісяця. На початку вегетаційного періоду для цього використовують рідке мінеральне добриво для декоративно-листяних рослин. А коли у куща сформуються листові пластини, його починають підгодовувати добривом для квітучих рослин, що позитивно вплине на формування бутонів. Готуйте поживний розчин правильно, тому що якщо він матиме надмірно високу концентрацію, то це може спалити кореневу систему куща. Листові пластини повинні бути завжди чистими, для цього їх систематично протирають зволоженою м'якою ганчіркою або влаштовують теплий душ.

Пересадка гіппеаструму

Пересаджувати таку квітку треба нечасто, зокрема, 1 раз на 3 або 4 роки одночасно, як кущ відцвіте або незадовго до початку періоду спокою. Особливу увагу слід звернути на вибір ємності для посадки, так від цибулинки до стінки горщика відстань повинна бути не більше 20 мм. Приблизний склад відповідного субстрату: крупнозернистий пісок (перліт), перегній, листова та дернова земля (2:1:2:2). Перш ніж приступити до пересадки, грунтову суміш стерилізують. Також на дні горщика обов'язково роблять добрий дренажний шар.

Пересаджувати кущ треба методом перевалки, у цьому випадку ризик ненавмисно травмувати систему коренів квітки буде мінімальним. Слід враховувати, що після пересадки над поверхнею субстрату має підніматися не менше 1/3 частини цибулинки.

Розмноження гіппеаструму

Таку квітку можна виростити з насіння або розмножити вегетативними методами. Для висіву рекомендується використовувати свіжозібране насіня. У просохлого насіннєвого матеріалу сходження становить лише 30%. Розмноження насінням проводять дуже рідко, оскільки дана процедура забирає багато часу і можлива лише за наявності свіжого посівного матеріалу, а щоб його отримати, потрібно вдатися до штучного запилення. Сам процес посіву і вирощування сіянців досить простий.

Набагато швидше та легше розмножити таку квітку можна вегетативно. Для цього достатньо від батьківської цибулинки відокремити дитину. Проводять цю процедуру під час пересадки. Для відділення дітки використовують дуже гострий заздалегідь простерилізований інструмент, місця зрізів треба обов'язково присипати вугільним порошком. Потім її садять в індивідуальний горщик. Протягом 2 років навіть у період спокою з кущика не можна зрізати листові пластини.

Ще гіпеаструм можна розмножити розподілом цибулини. Таку процедуру проводять у листопаді, тому що в цей час у цибулинці знаходиться дуже багато поживних речовин. Для цього в горщику видаляють верхній шар ґрунтосуміші таким чином, щоб у неї була заглиблена тільки нижня частина цибулини. Зніміть з неї сухі зовнішні лусочки і обріжте листя, при цьому потрібно захопити трохи верхньої частини цибулинки. Потім її по вертикалі поділяють на 4 частки, які повинні бути рівними, при цьому розрізи повинні доходити до поверхні грунтосуміші. У ці розрізи вертикально встановлюються спиці, виготовлені з дерева або пластмаси, в діаметрі вони повинні досягати 50-60 мм, причому частини цибулин не повинні з'єднуватися.

Продовжуйте доглядати цибулину як дорослий кущ і не допускайте пересушування земляної грудки. Після того як утворяться листові пластини, кущ слід удобрити і далі його потрібно підгодовувати так само, як звичайний дорослий гіппеаструм. Наступного року навесні цибулини треба поділити на частини і висадити в окремі горщики.

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