Гиппеаструм или амариллис: как правильно поливать, пересаживать и размножать комнатный цветок

Гиппеаструм (Hippeastrum) является представителем семейства Амариллиса. Этот род совмещает около 90 видов. В состав названия такого растения входит 2 корня греческого языка, которые переводятся как "всадник" и "звезда". Очень часто неопытные цветоводы принимают это растение за амариллис. Однако нужно помнить, что гиппеаструм в природе встречается в субтропических и тропических областях Америки (в том числе в бассейне Амазонки), а прекрасный амариллис (представляющий монотипный род) можно встретить в южной части Африки. Эти два растения родственны между собой, они считаются представителями одного семейства, но выделены в разные роды.

Краткое описание выращивания

Цветение. С августа по сентябрь.

Освещенность. Нуждается в ярком свете, но оно должно быть рассеянным. Для выращивания подходят окна юго-западной, южной или юго-восточной ориентации.

Температурный режим. От 17 до 25 градусов тепла.

Полив. В начале вегетационного периода поливают скудно, а после формирования цветоноса обильно, но не допуская застоя жидкости в системе корней. Прекрасно подходит метод нижнего полива.

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Влажность воздуха. Растет при влажности воздуха в комнатных условиях.

Удобрение. Подкармливают регулярно 2 раза в месяц. С начала вегетационного периода используют жидкие минеральные удобрения для лиственных растений, а после образования цветоноса – минеральными удобрениями для цветущих растений.

Период покоя. Наблюдается в октябре-январе.

Пересадка. Пересадку производят 1 раз каждые 3 или 4 года незадолго до начала периода вегетации или когда куст перестанет цвести.

Размножение. Разделением луковиц, детками и семенным способом.

Вредные насекомые. Щитовки, тли, паутинные клещи, мучнистые черви.

Заболевание. Пероноспороз, ожоговый гриб, красная гниль.

Уход за гипоаструмом в домашних условиях

Освещенность

Для выращивания гипоаструмы подходят подоконники с большим количеством яркого света, но он должен быть обязательно рассеян. Не допускайте того, чтобы на листья куста попадали прямые лучи солнца. Поставить горшок можно на подоконник юго-восточного, южного или юго-западного окна. Куст периодически поворачивается вокруг своей оси, благодаря чему он сохраняет компактную форму.

Температурный режим

Во время интенсивного роста растение нуждается в тепле (от 17 до 25 градусов). Если есть такая возможность, то в теплое время года перенесите цветок на улицу, однако выберите его место, где исключен риск застоя жидкости в ее корневой системе.

Полив

В начале вегетационного периода полив должен быть очень скудным. Когда у куста образуется цветонос, это говорит о том, что начавшийся его вегетационный период, с этого времени нужно начать увеличивать обильность полива. С момента появления цветочной стрелки и до того как раскроются цветки, полив должен стать обильным, однако следите за тем, чтобы в субстрате не застаивалась вода. Такому растению отлично подходит полив из поддона или нижний полив. Для этого в поддон постепенно подливают теплую воду до тех пор, пока ком земли в емкости не промокнет полностью. Постарайтесь, чтобы при поливе жидкость не попала на луковицу. Когда куст отцветет, полив начинают постепенно сокращать, а в результате его полностью прекращают.

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Подкормка

После того как высота цветоноса будет равна 12-15 сантиметров, субстрат проливают розовым раствором марганцевого калия. А через 4-6 суток кусту понадобится подкормка с использованием фосфорных удобрений. Вообще подкармливать цветок нужно систематически 1 раз в полмесяца. В начале вегетационного периода для этого используют жидкое минеральное удобрение для декоративно-лиственных растений. А когда у куста сформируются листовые пластины, его начинают подкармливать удобрением для цветущих растений, что положительно повлияет на формирование бутонов. Готовьте питательный раствор правильно, потому что если он будет чрезмерно высокой концентрацией, то это может сжечь корневую систему куста. Листовые пластины должны быть всегда чистыми, для этого их систематически протирают увлажненной мягкой тряпкой или устраивают тёплый душ.

Пересадка гиппеатока

Пересаживать такой цветок нужно редко, в частности, 1 раз в 3 или 4 года одновременно, как куст отцветет или незадолго до начала периода покоя. Особое внимание следует обратить на выбор емкости для посадки, так от луковички до стенки горшка расстояние должно быть не более 20 мм. Примерный состав соответствующего субстрата: крупнозернистый песок (перлит), перегной, листовая и дерновая земля (2:1:2:2). Прежде чем приступить к пересадке, грунтовую смесь стерилизуют. Также на дне горшка обязательно делают хороший дренажный пласт.

Пересаживать куст нужно методом перевалки, в этом случае риск нечаянно травмировать систему корней цветка будет минимальным. Следует учитывать, что после пересадки над поверхностью субстрата должно подниматься не менее 1/3 части луковички.

Размножение гиппеаструма

Такой цветок можно вырастить из семян или размножить вегетативными методами. Для высева рекомендуется использовать свежесобранные семена. У просохшего семенного материала восхождение составляет всего 30%. Размножение семенами проводят очень редко, поскольку данная процедура занимает много времени и возможна только при наличии свежего посевного материала, а чтобы его получить, нужно прибегнуть к искусственному опылению. Сам процесс посева и выращивания сеянцев достаточно прост.

Гораздо быстрее и легче размножить такой цветок можно вегетативно. Для этого достаточно от родительской луковички отделить ребенка. Проводят данную процедуру во время пересадки. Для отделения детки используют очень острый предварительно простерилизованный инструмент, места срезов нужно обязательно присыпать угольным порошком. Затем ее сажают в индивидуальный горшок. В течение 2 лет даже в период покоя с кустика нельзя срезать листовые пластины.

Еще гипеаструм можно размножить делением луковицы. Такую процедуру проводят в ноябре, потому что в настоящее время в луковице находится очень много питательных веществ. Для этого в горшке удаляют верхний слой почвосмеси таким образом, чтобы в нее была углублена только нижняя часть луковицы. Снимите с нее сухие наружные чешуйки и обрежьте листья, при этом нужно захватить немного верхней части луковички. Затем ее по вертикали разделяют на 4 частицы, которые должны быть равными, при этом разрезы должны доходить до поверхности почвосмеси. В эти разрезы вертикально устанавливаются спицы, сделанные из дерева либо пластмассы, в поперечнике они должны достигать 50-60 мм, при этом части луковиц не должны соединяться.

Продолжайте ухаживать за луковицей как взрослый куст и не допускайте пересушивания земляного кома. После того как образуются листовые пластины, куст следует удобрить и дальше его нужно подкармливать так же, как обычный взрослый гиппеаструм. В следующем году весной луковицы нужно разделить на части и высадить в отдельные горшки.

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