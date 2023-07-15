Ідеально до салатів та випічки: рецепт помідорів-конфі

Помідори конфі можна використовувати в різноманітних стравах: від пасти до брускети, салатів та багато іншого. Також, це чудовий варіант закуски.

Інгредієнти ( 1 банку 0.5):

– Томати – 300 г

– Часник, зубчики – 2 шт.

– Імбир тертий – 1/2 ч. л.

– Червоний перець чилі – 1/2 шт.

– Розмарин, гілочка – 1 шт.

– Чебрець, гілочка – 4 шт.

– Базилік, гілочка – 3 шт.

– Сіль – 1/2 ч. л.

– Оцет – 1 ст. л.

– Оливкова олія – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Помийте та розріжте навпіл помідори і покладіть зрізом нагору у форму для запікання, подрібніть інші інгредієнти, додайте їх до помідорів та залийте достатньою кількістю оливкової олії, щоб повністю покрити помідори.

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2. Запікайте при температурі 180 градуса близько 30 хвилин.

3. Перекладіть суміш в стерилізовану банку та залийте тією ж олією. Охолодіть і зберігайте в холодильнику. Помідори можна зберігати місяць.

4. Якщо хочете зберігати довше (до 6 місяців), помістіть їх у водяну баню на 45 хвилин або стерилізуйте в каструлі з водою протягом 20 хвилин.

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