Идеально к салатам и выпечке: рецепт помидоров-конфи
Помидоры конфи можно использовать в различных блюдах: от пасты до брускеты, салатов и многое другое. Также, это отличный вариант закуски.
Ингредиенты (1 банка 0.5):
– Томаты – 300 г
– чеснок, зубчики – 2 шт.
– Имбирь тертый – 1/2 ч. л.
– красный перец чили – 1/2 шт.
– Розмарин, веточка – 1 шт.
– Тимьян, веточка – 4 шт.
– Базилик, веточка – 3 шт.
– соль – 1/2 ч. л.
– уксус – 1 ст. л.
– Оливковое масло – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Помойте и разрежьте помидоры пополам и положите срезом вверх в форму для запекания, измельчите другие ингредиенты, добавьте их в помидоры и залейте достаточным количеством оливкового масла, чтобы полностью покрыть помидоры.
2. Запекайте при температуре 180 градусов около 30 минут.
3. Переведите смесь в стерилизованную банку и залейте тем же маслом. Охладите и храните в холодильнике. Помидоры можно хранить месяц.
4. Если вы хотите хранить дольше (до 6 месяцев), поместите их в водяную баню на 45 минут или стерилизуйте в кастрюле с водой в течение 20 минут.
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