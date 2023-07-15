Идеально к салатам и выпечке: рецепт помидоров-конфи

Помидоры конфи можно использовать в различных блюдах: от пасты до брускеты, салатов и многое другое. Также, это отличный вариант закуски.

Ингредиенты (1 банка 0.5):

– Томаты – 300 г

– чеснок, зубчики – 2 шт.

– Имбирь тертый – 1/2 ч. л.

– красный перец чили – 1/2 шт.

– Розмарин, веточка – 1 шт.

– Тимьян, веточка – 4 шт.

– Базилик, веточка – 3 шт.

– соль – 1/2 ч. л.

– уксус – 1 ст. л.

– Оливковое масло – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Помойте и разрежьте помидоры пополам и положите срезом вверх в форму для запекания, измельчите другие ингредиенты, добавьте их в помидоры и залейте достаточным количеством оливкового масла, чтобы полностью покрыть помидоры.

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2. Запекайте при температуре 180 градусов около 30 минут.

3. Переведите смесь в стерилизованную банку и залейте тем же маслом. Охладите и храните в холодильнике. Помидоры можно хранить месяц.

4. Если вы хотите хранить дольше (до 6 месяцев), поместите их в водяную баню на 45 минут или стерилизуйте в кастрюле с водой в течение 20 минут.

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