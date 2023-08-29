Ігнат прокоментував авіакатастрофу під Житомиром: літаки зіткнулися на старті

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував авіатрагедію, яка сталася 25 серпня на Житомирщині. За його словами, навчально-бойові літаки L-39 у Житомирській області зіткнулися фактично на старті.

Проте всі деталі авіакатастрофи, в якій загинули троє пілотів, будуть відомі після завершення розслідування. Про це Ігнат сказав у інтерв'ю "Суспільному".

Він наголосив, що авіакатастрофа сталася під час виконання бойового завдання.

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"Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставили їм частина", – сказав речник.

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Ігнат додав, що літаки L-39 використовують як для навчальних, так і для бойових завдань, а в умовах війни "майже по всій території країни всі вильоти бойові". За його словами, троє загиблих пілоті виконували маневри в парі.

"Що саме стало причиною? Мені навіть досвідчені льотчики, дуже досвідчені, кажуть, що сказати важко. Треба розбиратися – бортові самописці, радіообмін, все це буде проаналізовано і буде надано цю інформацію, що відбувалось", – заявив він.

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області сталася трагедія – у результаті авіакатастрофи загинули троє українських пілотів, серед яких був відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє три версії зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39.

Пілотів, які загинула на Житомирщині 25 серпня, представили до державних нагород. Також їм присвоїли нові військові звання.

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