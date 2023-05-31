Як швидко висушити волосся без фену: лайфхак від перукарів

Кожна дівчина, час від часу, знаходиться в ситуації, коли виникає необхідність швидко висушити волосся без використання фена, якщо він відсутній або зламався. Перукарі поділилися секретом ефективного і безпечного способу сушіння волосся без використання фена.

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За думкою фахівців, для досягнення швидкого результату потрібно мати три рушники, які відмінно вбирають вологу. Важливо, щоб матеріал складався з мікрофібри або бавовни.

Перш за все, рекомендується промокнути волосся одним рушником, а потім ретельно віджати його другим. Потім третій рушник слід нагріти праскою і обмотати ним голову на 10-15 хвилин. За словами перукарів, цей метод допоможе не тільки швидко висушити волосся, але й уникнути надмірної пухнастості та електризації.

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Під час миття волосся обов'язково використовуйте кондиціонер, який сприятиме швидшому висиханню. Проте уникайте нанесення його на коріння, оскільки це може зменшити об'єм волосся, підкреслюють фахівці.

Раніше, відомий перукар з Лондона Джейсон Кольєр, що надає послуги світовим зіркам, пояснив, як правильно мити голову.

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