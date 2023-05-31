Как быстро высушить волосы без фена: лайфхак от парикмахеров

Каждая девушка время от времени находится в ситуации, когда возникает необходимость быстро высушить волосы без использования фена, если он отсутствует или сломался. Парикмахеры поделились секретом эффективного и безопасного способа сушки волос без использования фена.

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По мнению специалистов, для достижения быстрого результата нужно иметь три полотенца, которые отлично впитывают влагу. Важно, чтобы материал состоял из микрофибры или хлопка.

Прежде всего, рекомендуется промокнуть волосы одним полотенцем, а затем тщательно отжать их вторым. Затем третье полотенце следует нагреть утюгом и обмотать им голову на 10-15 минут. По словам парикмахеров, этот метод поможет не только быстро высушить волосы, но и избежать чрезмерной пушистости и электризации.

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Во время мытья волос обязательно используйте кондиционер, который будет способствовать более быстрому высыханию. Однако избегайте нанесения его на корни, поскольку это может снизить объем волос, подчеркивают специалисты.

Ранее известный парикмахер из Лондона Джейсон Кольер, предоставляющий услуги мировым звездам, объяснил, как правильно мыть голову.

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