Як ідеально випрасувати сорочку: геніальний лайфхак від домогосподарок

Акуратно випрасувана сорочка є ознакою охайності людини. Ми разом з novyny.live підкажемо, як ідеально випрасувати сорочку.

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Що треба знати перед прасуванням?

Перед прасування ретельно перевірте сорочку. Вона має бути чиста та трохи волога. Крім того, огляньте річ на наявність дірок, плям та всіх ґудзиків.

Як треба прасувати сорочку

Викладіть сорочку манжетами та коміром на прасувальну дошку, та попрасуйте їх. Потім випрасуйте рукава, а плечі та спинку сорочки. Дуже важливо робити все покроково.

Таким чином ви зможете ідеально випрасувати сорочку і цей процес не займе у вас багато часу.

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