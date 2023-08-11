Как идеально выглаживать рубашку: гениальный лайфхак от домохозяек

Аккуратно выглаженная рубашка является признаком чистоплотности человека. Мы вместе с novyny.live подскажем, как идеально выглаживать рубашку.

Читайте также: Как погладить одежду без использования утюга: просто распылите это средство на вещи

Что нужно знать перед глажкой?

Перед утюжкой тщательно проверьте рубашку. Она должна быть чистой и немного влажной. Кроме того, осмотрите вещь на наличие дыр, пятен и всех пуговиц.

Как надо гладить рубашку

Выложите рубашку манжетами и воротником на гладильную доску и погладьте их. Затем выгладьте рукава, а плечи и спинку рубашки. Очень важно делать все пошагово.

Таким образом, вы сможете идеально выгладить рубашку и этот процесс не займет у вас много времени.

Напомним, мы уже писали, как выгладить постельное белье без утюга.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!