Як позбутись запаху сирості у шафі: прості поради

З часом навіть чистий та свіжий одяг може здобути неприємний запах затхлості чи сирості, якщо тримати його у шафі. Стінки та полиці шаф можуть зберігати в собі неприємні запахи, які будуть переноситися на одяг, тому треба слідкувати, щоб небажані аромати не поширювалися.

Головною причиною неприємного запаху в шафі є надмірна вологість. Часто вона виникає через недосушений одяг – вода, яка залишається у волокнах починає цвісти та неприємно пахнути. Цей запах передається й на інші предмети гардероба та стінки шафи. Тому потрібно завжди ретельно сушити одяг та не класти недосушені речі в шафу, щоб цього уникнути.

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Навіть нові шафи можуть мати специфічний запах, який вбиратиме одяг. Тому речі слід регулярно розбирати та чистити стінки шафи від небажаного аромату, тим паче якщо це стара шафа.

У цьому допоможе сода. Вона є хорошим знезаражуючим та освіжаючим продуктом є сода і може не тільки ефективно позбутися різкого запаху від шафи, але і делікатно очистити її від забруднень та бактерій. Розчиніть 1 столову ложку соди в 1 склянці води та нанесіть розчин ганчіркою чи губкою на стінки та полиці, а потім просто витріть їх насухо.

Спеціальні очисники для дерева можуть не тільки забрати неприємний запах, але і забезпечити свіжий аромат стінок надовго. Це гарантований спосіб позбутись небажаного запаху в шафі.

Щоб шафа приємно пахла та довго залишалась свіжою, скористуйтесь цими простими лайфхаками:

Покладіть брикети мила на полиці шафи – вони допоможуть надати речам ваш приємний запах;

На полиці також можна покласти звичайні чайні пакетики – листя чаю абсорбує погані запахи та допоможе освіжити одяг;

Саше для шаф – один з найбільш ефективних засобів для освіження полиць. Їх можна придбати в магазині або навіть зробити власноруч. Такі ароматичні мішечки можна робити будь-якими на ваш смак, поклавши в середину улюблені прянощі та квіти.

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