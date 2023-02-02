Как избавиться от запаха сырости в шкафу: простые советы

Со временем даже чистая и свежая одежда может приобрести неприятный запах затхлости или сырости, если держать его в шкафу. Стенки и полки шкафов могут хранить в себе неприятные запахи, переносимые на одежду, поэтому нужно следить, чтобы нежелательные ароматы не распространялись.

Главной причиной неприятного запаха в шкафу является чрезмерная влажность. Часто она возникает из-за недосушенной одежды – вода, которая остается в волокнах, начинает цвести и неприятно пахнуть. Этот запах передается и другим предметам гардероба и стенки шкафа. Поэтому нужно всегда тщательно сушить одежду и не класть недосушенные вещи в шкаф, чтобы этого избежать.

Читайте также: Средство, которое сделает так, чтобы дома всегда пахло свежестью

Видео дня

Даже новые шкафы могут иметь специфический запах, впитывающий одежду. Поэтому вещи следует регулярно разбирать и чистить стенки шкафа от нежелательного аромата, тем более если это старый шкаф.

В этом поможет сода. Она является хорошим обеззараживающим и освежающим продуктом сода и может не только эффективно избавиться от резкого запаха от шкафа, но и деликатно очистить его от загрязнений и бактерий. Растворите 1 столовую ложку соды в 1 стакане воды и нанесите раствор тряпкой или губкой на стенки и полки, затем просто вытрите их насухо.

Специальные очистители для дерева могут не только унести неприятный запах, но и обеспечить свежий аромат стенок надолго. Это гарантированный способ избавиться от нежелательного запаха в шкафу.

Чтобы шкаф приятно пах и долго оставался свежим, воспользуйтесь этими простыми лайфхаками:

Положите брикеты мыла на полки шкафа – они помогут придать вещам ваш приятный запах;

На полке можно положить обычные чайные пакетики – листья чая абсорбируют плохие запахи и помогут освежить одежду;

Саше для шкафов – одно из наиболее эффективных средств для освежения полок. Их можно приобрести в магазине или даже сделать своими руками. Такие ароматические мешочки можно делать любыми по вашему вкусу, положив внутрь любимые пряности и цветы.

Раньше мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, как избавиться от пыли за считанные минуты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!