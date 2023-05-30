Як призначення субсидії може стати причиною скасування пільг на комунальні послуги

Отримання державних житлових субсидій, які допомагають українцям оплачувати комунальні послуги, стає все більш актуальним, особливо в умовах зростання тарифів. Крім того, деякі особи також мають право на інші комунальні пільги.

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Проте Пенсійний фонд України нагадує, що існують певні причини, які можуть призвести до скасування цих пільг. Однією з таких причин є отримання субсидії особою, якій надано пільги.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу у грошовій формі", надання пільг може бути припинено у таких випадках:

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у випадку смерті особи, якій надано пільгу;

втрата права на отримання пільги;

отримання житлової субсидії особою, якій надано пільги.

Крім того, пільгу можуть скасувати, якщо сама особа, якій надано пільгу, подасть відповідну заяву. У цьому випадку скасування буде здійснено з місяця, що настає після місяця подання заяви.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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