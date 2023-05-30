Как назначение субсидии может стать причиной отмены льгот на коммунальные услуги

Получение государственных жилищных субсидий, помогающих украинцам оплачивать коммунальные услуги, становится все актуальнее, особенно в условиях роста тарифов. Кроме того, некоторые лица имеют право на другие коммунальные льготы.

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Однако Пенсионный фонд Украины напоминает, что существуют определенные причины, которые могут привести к отмене этих льгот. Одной из таких причин является получение субсидии лицом, которому предоставлены льготы.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 № 373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме", предоставление льгот может быть прекращено в следующих случаях:

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в случае смерти лица, которому предоставлена льгота;

потеря права на получение льготы;

получение жилищной субсидии лицом, которому предоставлены льготы.

Кроме того, льготу могут отменить, если само лицо, которому предоставлена льгота, подаст соответствующее заявление. В этом случае отмена будет произведена с месяца, наступающего после месяца подачи заявления.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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