Як пальці можуть розповісти про вашу особистість: пройти тест

Наші пальці на руках, виявляється, можуть багато чого розповісти про нас та про нашу особистість. Вони також можуть розкрити стороннім людям ваш характер.

Керівник американської організації, що займається дослідженням рук (American Academy of Hand Analysis) Кей Паккард у своїй статті зауважив, що згідно з дослідженням, довжина наших пальців показує рівень тестостерону, якому ми піддалися, будучи ще плодом у матці матері.

За його словами, якщо ваш безіменний палець довший за вказівний, це означає, що ви дуже чарівна особистість і схильні більше ризикувати як в особистому, так і в професійному житті.

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Якщо ваш вказівний палець довший за безіменний, це означає, що ви природжений лідер.

У разі, якщо ваш безіменний і вказівний пальці однакової довжини, це означає, що ви добре спілкуєтесь і вмієте тримати баланс.

Дослідник зауважив, що не лише пальці можуть "розповісти" про нашу особистість, а й наші руки – вони мають унікальну структуру та свої унікальні відбитки.

Один зі способів це перевірити — підняти руку, яку ви вважаєте найсильнішою, і повернути долоню до себе. Якщо ваші пальці при цьому розчепірені (більш як 0,5 см один від одного), це означає, що ви любите досліджувати та експериментувати з новими речами. Якщо ваші пальці розташовані близько один до одного (менш як 0,5 см), це означає, що ви обережні та дуже добре організовані.

Вважається також, що у кожної людини є сильні й слабкі пальці. Наприклад, сильний великий палець на "робочій" руці говорить, що ви прагнете успіху у тому, чий займаєтеся.

Сильний вказівний палець свідчить про вашу зацікавленість у владі, силі.

Середній палець означає ефективність, впевненість, відповідальність.

Безіменний – що ви творча людина, схильна до самовираження. Мізинець же відповідає за ваші комунікативні навички.

Про характер людини можу свідчити й форма її пальців на руках.

Наприклад, якщо ви маєте так звані "лопатоподібну" форму пальців, то це значить, що ви здатні фокусуватися на розв'язанні проблем, якими б складними вони не були. Однак ви намагаєтеся не братися за складні завдання. Також ця форма пальців свідчить, що ви маєте спокійний та виважений характер й не будете просто так ображати людей.

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Якщо у вас форма кінчиків пальців "квадратна", то певно що ви не любите розкривати свою особистість стороннім людям. Також це ознака доброти та самопожертви. Також, напевно, ви маєте веселу вдачу.

Гострі пальці свідчать про характер людини, яка може віддати усе, що б у неї не попросили. Люди з гострими пальцями, як вважається, ставляться до роботи зі 100% самовіддачею. Проте, ви можете бути надто вразливими, не любите нових знайомств, й намагаєтеся вільний час просидіти вдома з близькими людьми.

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