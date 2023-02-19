Как пальцы могут рассказать о вашей личности: пройти тест

Наши пальцы на руках, оказывается, могут многое рассказать о нас и нашей личности. Они также могут раскрыть посторонним людям ваш характер.

Руководитель американской организации, занимающейся исследованием рук Кей Паккард в своей статье отметил, что согласно исследованию, длина наших пальцев показывает уровень тестостерона, которому мы подверглись, будучи еще плодом в матке матери.

По его словам, если ваш безымянный палец длиннее указательного, это означает, что вы очень очаровательная личность и склонны больше рисковать как в личной, так и в профессиональной жизни.

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Если ваш указательный палец длиннее безымянного, это означает, что вы врожденный лидер.

В случае, если ваш безымянный и указательный пальцы одинаковой длины, значит, вы хорошо общаетесь и умеете держать баланс.

Исследователь отметил, что не только пальцы могут "рассказать" о нашей личности, но и наши руки – у них уникальная структура и свои уникальные отпечатки.

Один из способов это проверить – поднять руку, которую вы считаете сильнейшей, и вернуть ладонь к себе. Если ваши пальцы при этом растопырены (более 0,5 см друг от друга), значит вы любите исследовать и экспериментировать с новыми вещами. Если ваши пальцы расположены близко друг к другу (менее 0,5 см), это означает, что вы осторожны и хорошо организованы.

Считается также, что у каждого человека есть сильные и слабые пальцы. Например, сильный большой палец на "рабочей" руке говорит, что вы стремитесь к успеху в том, чей занимаетесь.

Сильный указательный палец свидетельствует о вашей заинтересованности во власти, силе.

Средний палец означает эффективность, уверенность, ответственность.

Безымянный – что вы творческий человек, склонный к самовыражению. Мизинец же отвечает за ваши коммуникативные навыки.

О характере человека могу свидетельствовать и форма его пальцев на руках.

Например, если вы имеете так называемую "лопатовидную" форму пальцев, то это значит, что вы способны фокусироваться на решении проблем, какими бы сложными они ни были. Однако вы стараетесь не браться за сложные задачи. Также эта форма пальцев свидетельствует, что вы носите спокойный и взвешенный характер и не будете просто так оскорблять людей.

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Если у вас форма кончиков пальцев "квадратная", то, вероятно, что вы не любите раскрывать свою личность посторонним людям. Также это признак доброты и самопожертвования. Также, наверное, у вас есть веселый нрав.

Острые пальцы свидетельствуют о характере человека, который может отдать все, что бы у него ни попросили. Люди с острыми пальцами, как полагают, относятся к работе со 100% самоотдачей. Однако вы можете быть слишком уязвимы, не любите новых знакомств, и пытаетесь свободно просидеть дома с близкими людьми.

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