Як отримати нараховану субсидію: два способи

Україна продовжує надавати підтримку своїм громадянам і компенсувати частину витрат на житлово-комунальні послуги тим, хто не може оплатити їх повністю самостійно, попри тривалу війну.

Фахівці Пенсійного фонду України розповіли про те, як отримати компенсацію за житлово-комунальні послуги. Існують два способи отримання нарахованих субсидій.

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Перший спосіб – отримання грошей через Укрпошту. Громадяни можуть вибрати цей варіант і самостійно керувати отриманням виплат.

Другий спосіб – перерахування субсидій на банківський рахунок. Якщо бажаєте, можна змінити спосіб отримання і перевести субсидію на банківську картку.

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Для цього необов'язково особисто відвідувати державні установи, адже цю операцію можна здійснити онлайн.

Електронний портал Пенсійного фонду надає таку можливість. Щоб перерахувати гроші на свою банківську картку, потрібно виконати наступні кроки:

Створити особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду; Увійти до кабінету, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП); Знайти ліве бічне меню і обрати пункт "Комунікації з Пенсійним фондом"; Вибрати розділ "Заява на житлову субсидію чи пільгу" і обрати "Заява на зміну способу виплати житлової субсидії або пільги"; Заповнити та сформувати заяву, додавши копії необхідних документів; Підтвердити заяву електронним підписом; Надіслати заяву для розгляду до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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