Как получить начисленную субсидию: два способа

Украина продолжает оказывать поддержку своим гражданам и компенсировать часть расходов на жилищно-коммунальные услуги тем, кто не может оплатить их полностью самостоятельно, несмотря на длительную войну.

Специалисты Пенсионного фонда Украины рассказали, как получить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. Есть два метода получения начисленных субсидий.

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Первый способ – получение денег через Укрпочту. Граждане могут выбрать этот вариант и самостоятельно управлять получением выплат.

Второй способ – перечисление субсидий на банковский счёт. Если хотите, можно изменить способ получения и перевести субсидию на банковскую карту.

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Для этого необязательно лично посещать государственные учреждения, ведь эту операцию можно совершить онлайн.

Электронный портал Пенсионного фонда предоставляет такую возможность. Чтобы перечислить деньги на свою банковскую карту, нужно выполнить следующие шаги:

Создать личный кабинет на портале Пенсионного фонда ; Войти в кабинет, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП); Найти левое боковое меню и выбрать пункт "Коммуникации с Пенсионным фондом"; Выбрать раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и выбрать "Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы"; Заполнить и сформировать заявление, добавив копии необходимых документов; Подтвердить заявление электронной подписью; Отправить заявление для рассмотрения в Пенсионный фонд.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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