Як помити швабру після прибирання: прості поради

Зі зростанням популярності швабр зі знімними насадками, що можна прати окремо, стає актуальним питання догляду за цими корисними господарськими інструментами. Однак, як правило, люди не знають, як правильно доглядати за насадками, щоб зберегти їх функціональність та гігієнічність.

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"OBOZREVATEL" надає основні поради з цього питання, які допоможуть вам забезпечити тривалий та ефективний використання насадок для швабри.

Прання у машині: Більшість насадок для швабр можна прати в машині для прання. Для перевірки цього зверніть увагу на інструкції на етикетці, якщо така є. Якщо інструкція відсутня, подивіться на матеріал, з якого виготовлена насадка. Мікрофібру та бавовну можна прати в машині. Зазвичай вони витримують не більше 50 циклів прання. Ручне прання: Як альтернативу машинному пранню, насадку для швабри можна прати вручну. Для цього використовуйте господарське мило або засіб для прання, такий як порошок або гель. Гаряча вода допомагає краще очищати матеріал. Також можна перед пранням замочити насадку. Термін придатності: Важливо враховувати, що термін придатності насадок скорочується при машинному пранні. Бавовна може витримати близько 50 циклів, в той час як мікрофібра більш стійка та може бути прана сотні разів. Важливо дотримуватися рекомендованої температури прання для синтетичних тканин. Застереження: Матеріал, з якого виготовлена насадка, не розрахований на використання кондиціонера для білизни або відбілювача. Ці засоби можуть пошкодити волокна тканини та знизити її гігроскопічні властивості. Також не рекомендується сушити насадки в машині – їх краще розвішувати на відкритому повітрі. Щоб продезинфікувати насадку, можна розмістити її під сонячними променями, оскільки ультрафіолет вбиває бактерії.

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