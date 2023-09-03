Как помыть швабру после уборки: простые советы

С ростом популярности швабр со съемными насадками, которые можно стирать отдельно, становится актуальным вопрос по уходу за этими полезными хозяйственными инструментами. Однако, как правило, люди не знают, как правильно ухаживать за насадками, чтобы сохранить их функциональность и гигиеничность.

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"OBOZREVATEL" дает основные советы по этому вопросу, которые помогут вам обеспечить длительное и эффективное использование насадок для швабры.

Стирка в машине: Большинство насадок для швабр можно стирать в стиральной машине. Для проверки этого обратите внимание на инструкции на этикетке, если таковая имеется. Если инструкция отсутствует, посмотрите на материал из которого изготовлена насадка. Микрофибра и хлопок можно стирать в машине. Обычно они выдерживают не более 50 циклов стирки. Ручная стирка: Как альтернативу машинной стирке, насадку для швабры можно стирать вручную. Для этого используйте хозяйственное мыло или средство для стирки, например порошок или гель. Горячая вода помогает лучше очищать материал. Также можно перед стиркой замочить насадку. Срок годности: Важно учитывать, что срок годности насадок сокращается при машинной стирке. Хлопок может выдержать около 50 циклов, в то время как микрофибра более устойчива и может быть стирана сотни раз. Важно соблюдать рекомендованную температуру стирки для синтетических тканей. Предостережение: Материал, из которого изготовлена насадка, не рассчитан на использование бельевого или отбеливающего кондиционера. Эти средства могут повредить волокна ткани и снизить ее гигроскопические свойства. Также не рекомендуется сушить насадки в машине – их лучше развешивать на открытом воздухе. Чтобы продезинфицировать насадку, можно разместить ее под лучами солнца, поскольку ультрафиолет убивает бактерии.

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