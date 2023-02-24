Як приготувати ледачий Медовик на сковороді за 30 хвилин: простий рецепт

Торт "Медовик" полюбляють майже все, адже він дуже смачний та має неймовірну пісочну і водночас ніжну текстуру. Ми знайшли для вас простий рецепт, який зможе приготувати кожен, навіть без духовки. А щоб ледачий Медовик без випічки вийшов ніжним, потрібно приготувати особливий крем.

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Як приготувати Медовик на сковороді

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт;

Борошно – 2 ст. л без гірки;

Мед – 4 ст. л;

Цукор – 2 ст. л;

Сода – 1 ч. л;

Сметана – 500 гр;

Цукор – 1 ст. л;

Трохи лимонного соку;

Ванілін до смаку;

Збийте яйця з цукром, влийте мед та ретельно перемішайте, краще за допомогою кухонного комбайна або міксера. Борошно можна не просіювати, але якщо це зробити, текстура вийде більш ніжною. Потроху насипте борошно порціями та відразу додайте гашену з лимонним соком соду. Тісто має настоятись 10 хвилин.

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Застеліть суху та добре розігріту пательню пергаментом для випічки та налийте трохи тіста. Коржі для торта готуйте до рум'яної скоринки під кришкою. Звісно, можна також використовувати духову шафу розігріту до 180 градусів випікаючи кожен корж по 15 хвилин.

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Якщо ви хочете зекономити час, приготуйте ледачу версію Медовика. Для цього застеліть деко пергаментом та вилийте одразу все тісто. Вже за 15 хвилин можна спекти весь корж і просто розрізати його на частини.

Поки готові коржі відпочивають, треба зробити повітряний крем. Для цього збиваємо сметану з 1 столовою ложкою цукру і ваніллю або ваніліном. Робити це краще блендером або міксером, щоб отримати більш ніжну та однорідну консистенцію.

За бажання в крем можна додати горіхи або ягоди. Готові коржі треба змастити кремом та покласти одне на одного, формуючи торт. Зверху Медовик можна прикрасити присипкою, яка залишилася під час збору торта.

Смачного!

Нагадаємо, як приготувати смачні десерти, якщо у вас є лише за 10 хвилин. Ми знайшли рецепт торту, печива та пудингу, які чудово підійдуть в такій ситуації.

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