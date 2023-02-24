Как приготовить ленивый Медовик на сковороде за 30 минут: простой рецепт

Торт "Медовик" любят почти все, ведь он очень вкусный и имеет невероятную песочную и одновременно нежную текстуру. Мы нашли для вас простой рецепт, который сможет приготовить каждый, даже без духовки. Чтобы ленивый медовик без выпечки получился нежным, нужно приготовить особый крем.

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Как приготовить медовик на сковороде.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт;

Мука – 2 ст. л без горки;

Мед – 4 ст. л;

Сахар – 2 ст. л;

Сода – 1 ч. л;

Сметана – 500 гр;

Сахар – 1 ст. л;

Немного лимонного сока;

Ванилин по вкусу;

Взбейте с сахаром яйца, влейте мед и тщательно перемешайте, лучше с помощью кухонного комбайна или миксера. Муку можно не просеивать, но если это сделать, текстура получится более нежной. Понемногу насыпьте муку порциями и сразу добавьте гашеную соду с лимонным соком. Тесто должно настояться 10 минут.

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Застелите сухую и хорошо разогретую сковороду пергаментом для выпечки и налейте немного теста. Коржи для торта готовьте к румяной корочке под крышкой. Конечно, можно использовать духовой шкаф разогретый до 180 градусов выпекая каждый корж по 15 минут.

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Если вы хотите сэкономить время, приготовьте ленивую версию Медовика. Для этого застелите противень пергаментом и вылейте сразу все тесто. Уже через 15 минут можно испечь весь корж и просто разрезать его на части.

Пока готовые лепешки отдыхают, нужно сделать воздушный крем. Для этого взбиваем сметану с 1 столовой ложкой сахара и ванилью или ванилином. Делать это лучше блендером или миксером, чтобы получить более нежную и однородную консистенцию.

При желании в крем можно добавить орехи или ягоды. Готовые лепешки нужно смазать кремом и положить друг на друга, формируя торт. Медовик можно украсить присыпкой, которая осталась во время сбора торта.

Приятного аппетита!

Напомним, как приготовить вкусные десерты, если у вас есть всего за 10 минут. Мы нашли рецепт торта, печенья и пудинга, которые отлично подойдут в такой ситуации.

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