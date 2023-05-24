Як зробити компактну міні теплицю для зелені: простий лайфхак

Якщо вам потрібна невелика та економічна теплиця, можна взяти на озброєння приклад Кеннеді Санчес. Садівниця поділилася в TikTok своїм винаходом – вона перетворила звичайний пластиковий ящик для зберігання на міні-оранжерею.

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"Заощадження грошей було для мене ключовим фактором, оскільки бюджет обмежений", – написала вона під своїм відео.

В ящиках Санчес вона вирощує різноманітні рослини, такі як петрушка, коріандр, цибуля, селера, стручковий перець, помідори, соняшник, цукіні та інші.

У кожному ящику вона розмістила багато нарізаних трубочок від туалетного паперу, в яких посіяла насіння. Кожен ящик позначений етикеткою з назвою рослини та датою посадки. Коли розсада стане достатньо сильною, щоб бути пересадженою у сад, Санчес висаджує її уздовж заднього паркану.

Відео дня

Вирощування рослин у теплиці – чудова ідея, щоб захистити їх від негоди та шкідників, поки вони не виростуть достатньо для пересадки або посадки відкритим ґрунтом.

Теплиці також ідеально підходять для створення оптимальних умов щодо освітлення, вологості та температури для розсади. Це означає, що ви навіть можете почати вирощувати насіння трохи раніше, забезпечивши відповідні умови.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

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