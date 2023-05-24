Как сделать компактную мини теплицу для зелени: простой лайфхак

Если вам нужна небольшая и экономичная теплица, можно последовать примеру Кеннеди Санчес. Садовница поделилась в TikTok своим изобретением – она превратила обычный пластиковый ящик для хранения в мини-оранжерею.

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"Сбережение денег было для меня ключевым фактором, поскольку бюджет ограничен", - написала она под своим видео.

В ящиках Санчес она выращивает всевозможные растения, такие как петрушка, кориандр, лук, сельдерей, стручковый перец, помидоры, подсолнечник, цукини и другие.

В каждом ящике она разместила много нарезанных трубочек от туалетной бумаги, в которых посеяли семена. Каждый ящик отмечен этикеткой с названием растения и датой посадки. Когда рассада станет достаточно сильной, чтобы быть пересаженной в сад, Санчес высаживает ее вдоль заднего забора.

Видео дня

Выращивание растений в теплице – отличная идея, чтобы защитить их от непогод и вредителей, пока они не вырастут достаточно для пересадки или посадки открытым грунтом.

Теплицы также идеально подходят для создания оптимальных условий освещения, влажности и температуры для рассады. Это значит, что вы даже можете начать выращивать семена немного раньше, обеспечив соответствующие условия.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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