Як врятувати врожай капусти від білокрилки: поради досвідчених городників

Багато комах виявляють особливу пристрасть до капусти, що ставить усіх городників перед необхідністю боротьби зі шкідниками. Одним з таких небезпечних комах є білокрилки, які формують великі колонії та можуть завдати серйозної шкоди урожаю.

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Відповідно, важливо своєчасно та ефективно взятися за боротьбу з цими шкідниками, якщо ви бажаєте зберегти свою капусту, пише prostoway.

Білокрилки легко помітно на листях капусти, вони мають зовнішній вигляд, що нагадує попелицю, а їхні крила часто вкриті нальотом. Ці комахи також можуть переносити вірусні інфекції на рослини, що призводить до ураження капусти грибком. У результаті листя починає скручуватися і сохнути, що призводить до поступового знищення усього урожаю капусти.

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Для боротьби з білокрилками використовуються ефективні народні засоби, які можуть допомогти подолати цю проблему. Наприклад, можна використати настій деревію, який обробляє рослини, що постраждали від комах. Для приготування настою потрібно залити 80 грамів трави деревію 1 літром окропу, дати настоятися і потім окропити капусту цим засобом.

Іншим варіантом є мильний розчин. Для цього потрібно натерти господарське мило і розведене його у теплій воді у співвідношенні 1:6. Отриманим мильним розчином можна обробити уражені овочі.

Застосування цих народних засобів допоможе позбутися білокрилок на капусті та захистити урожай від їхнього негативного впливу. Рекомендується діяти швидко та терміново, щоб уникнути поширення комах і зберегти свої рослини в стані, необхідному для нарощування здорового і смачного урожаю.

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