Как спасти урожай капусты от белокрылки: советы опытных огородников

Многие насекомые проявляют особое пристрастие к капусте, что ставит всех огородников перед необходимостью борьбы с вредителями. Одним из таких опасных насекомых являются белокрылки, которые формируют большие колонии и могут нанести серьезный ущерб урожаю.

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Соответственно важно своевременно и эффективно взяться за борьбу с этими вредителями, если вы хотите сохранить свою капусту, пишет prostoway.

Белокрылки легко заметны на листьях капусты, они имеют внешний вид, напоминающий тлю, а их крылья часто покрыты налетом. Эти насекомые также могут переносить вирусные инфекции на растения, что приводит к поражению капусты грибком. В результате листья начинают скручиваться и сохнуть, что приводит к постепенному уничтожению всего урожая капусты.

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Для борьбы с белокрылками используются эффективные народные средства, которые помогут преодолеть эту проблему. Например, можно использовать настой тысячелистника, который возделывает растения, пострадавшие от насекомых. Для приготовления настоя нужно залить 80 г травы тысячелистника 1 литром кипятка, дать настояться и затем окропить капусту этим средством.

Другим вариантом является мыльный раствор. Для этого нужно натереть хозяйственное мыло и разведенное в теплой воде в соотношении 1:6. Полученным мыльным раствором можно обработать пораженные овощи.

Применение этих народных средств поможет избавиться от белокрылок на капусте и защитить урожай от их негативного влияния. Рекомендуется действовать быстро и срочно во избежание распространения насекомых и сохранить свои растения в состоянии, необходимом для наращивания здорового и вкусного урожая.

Напомним, когда сажать капусту в грунт.

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