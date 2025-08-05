Як військовозобовʼязаному знятись із розшуку ТЦК: пояснення юриста

Все більше українців стикаються з ситуацією, коли їх вносять до розшуку територіальними центрами комплектування без відповідних правових підстав. Це викликає логічні запитання: чи є такі дії законними, як перевірити свій статус у реєстрі та чи можливо його оскаржити.

Згідно із законом, до розшуку можуть оголосити військовозобов’язаних або резервістів за порушення правил військового обліку, наприклад: неявку після вручення повістки, відмову проходити ВЛК, несвоєчасне оновлення облікових даних або ухилення від постановки на облік. Такі дії мають тягнути за собою адміністративну відповідальність за статтями 210 і 210-1 КУпАП. Формально, внести особу в розшук можна лише після винесення відповідної постанови. Про це пише Kadroland.

Проте в реальності все відбувається інакше. Людей часто вносять до реєстру розшуку автоматично — без штрафу і без ухваленого рішення. Наприклад, якщо юнаку виповнилося 25 років, а він не звернувся до ТЦК протягом тижня, система самостійно може зафіксувати порушення і внести його до бази. Або ж, якщо повістка надійшла електронно, але не була підтверджена врученням — через 14 днів з моменту неявки особу також автоматично ставлять у розшук, навіть якщо формально жодної відповідальності не зафіксовано.

Щоб бути виключеним із розшуку, є два шляхи. Перший — через суд. Якщо постанову про адміністративне правопорушення не було винесено, громадянин має право звернутися до суду, який у низці випадків визнає дії ТЦК незаконними. Другий — дочекатися завершення строку притягнення до відповідальності: якщо за три місяці з моменту порушення немає рішення про штраф, то покарати вже неможливо. У такому разі розшук втрачає свою законну силу й підлягає оскарженню.

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Просто сплатити штраф — не вирішення проблеми. Це підтвердження своєї провини, але сам факт внесення в базу не зникає. Більше того, людина все одно мусить з’являтися за новими повістками, а з інформаційної системи її ніхто автоматично не видалить.

Важливо пам’ятати: якщо ви опинилися у розшуку без жодної постанови чи повідомлення про правопорушення — це порушення процедури. Ви маєте право оскаржити дії ТЦК і вимагати виключення себе з відповідних реєстрів.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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