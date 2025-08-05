Как военнообязанному сняться с розыска ТЦК: объяснение юриста

Все больше украинцев сталкиваются с ситуацией, когда их вносят в розыск по территориальным центрам комплектования без соответствующих правовых оснований. Это вызывает логические вопросы: законны ли такие действия, как проверить свой статус в реестре и возможно ли его обжаловать.

Согласно закону, к розыску могут объявить военнообязанных или резервистов за нарушение правил военного учета, например: неявку после вручения повестки, отказ проходить ВЛК, несвоевременное обновление учетных данных или уклонение от постановки на учет. Такие действия должны влечь административную ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП. Формально внести лицо в розыск можно только после вынесения соответствующего постановления. Об этом пишет Kadroland.

Однако в реальности все происходит по-другому. Людей часто вносят в реестр розыска автоматически без штрафа и без принятого решения. К примеру, если юноше исполнилось 25 лет, а он не обратился в ТЦК в течение недели, система самостоятельно может зафиксировать нарушения и внести его в базу. Или, если повестка поступила электронно, но не была подтверждена вручением — через 14 дней с момента неявки личность также автоматически ставят в розыск, даже если формально никакой ответственности не зафиксировано.

Чтобы быть исключены из розыска, есть два пути. Первый – через суд. Если постановление об административном правонарушении не было принято, гражданин имеет право обратиться в суд, который в ряде случаев признает действия ТЦК незаконными. Второй – дождаться завершения срока привлечения к ответственности: если за три месяца с момента нарушения нет решения о штрафе, то наказать уже невозможно. В таком случае, розыск теряет свою законную силу и подлежит обжалованию.

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Просто оплатить штраф – не решение проблемы. Это подтверждение своей вины, но сам факт внесения в базу не исчезает. Более того, человек все равно должен появляться за новыми повестками, а из информационной системы его никто автоматически не удалит.

Важно помнить: если вы оказались в розыске без постановления или сообщения о правонарушении — это нарушение процедуры. Вы вправе обжаловать действия ТЦК и потребовать исключения себя из соответствующих реестров.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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