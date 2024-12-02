Як обрати стиглий та смачний помело: прості поради

Взимку на столах все частіше з'являється екзотичний фрукт помело. Він відзначається природною солодкістю та насиченим смаком. Однак, щоб придбати дійсно якісний плід, важливо знати декілька порад щодо його вибору.

Експерти kuhnyatv_official поділилися декількома корисними рекомендаціями. По-перше, стиглий помело повинен бути щільним і пружним. Якщо шкірка легко піддається натисканню пальця, це означає, що фрукт перезрів і може бути зіпсованим.

Розмір також має значення: чим більший плід, тим соковитіша його м'якоть. Ідеальна форма – грушоподібна, вагою близько 1,5 кг. Круглі помело мають важити не менше 1 кг.

Звертайте увагу на зовнішній вигляд: у свіжого фрукта шкірка має бути гладкою, рівномірною, без пошкоджень. Колір – темно-зелений, без вм'ятин і темних плям.

Читайте також: Які овочі не можна варити та смажити: пояснення нутриціолога

Корисні властивості помело вражають. Високий вміст вітаміну С зміцнює імунітет, допомагає організму боротися з вірусами та бактеріями, особливо в холодну пору року. Крім того, фрукт сприяє зниженню артеріального тиску, попереджає утворення тромбів і має протизапальні властивості.

Проте варто бути обережними. Протипоказання включають:

Алергію на цитрусові

Захворювання шлунково-кишкового тракту (виразка шлунка та дванадцятипалої кишки)

Підвищену кислотність

Гепатит, нефрит і коліт

У разі наявності цих захворювань рекомендується проконсультуватися з лікарем перед вживанням помело.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати стиглий і солодкий гранат.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!