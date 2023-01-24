Які параметри смартфона потрібно вимкнути, щоб продовжити час роботи акумулятора вдвічі

Деякі функції рідко використовуються, але тягнуть заряд телефону та розряджають батарею. Якщо їх деактивувати, то це продовжить роботу акумулятора вдвічі.

Видання Sante Plus назвало три параметри, які необхідно вимкнути. Завдяки цим прости порадам ваш смартфон прослужить вам значно довше.

Деякі моделі смартфонів мають налаштування, які автоматично зменшують споживання батареї. Однак, придбавши звичку самостійно вимикати певні параметри на своєму мобільному телефоні, ви можете легко продовжити термін служби акумулятора.

Читайте також: Чому не можна заряджати телефон усю ніч

Відео дня

Які параметри потрібно вимкнути, щоб продовжити час роботи акумулятора

Щоб оптимізувати продуктивність батареї та подовжити її автономність, спеціалісти пропонують вам регулярно відключати певні функції, які споживають багато енергії.

1. Локалізація. Служби визначення місцезнаходження, безумовно, дуже корисні, коли вони вам потрібні. Крім того, більшість людей забувають їх дезактивувати та дивуються, коли бачать, що акумулятор розряджається занадто швидко.

Не секрет, що якщо ви вимкнете ці служби на своєму мобільному телефоні, програми, які використовують ці служби, більше не зможуть отримати доступ до інформації про ваше місцезнаходження через GPS або Wi-Fi вашого пристрою. Таким чином, це позбавить вас від високого енергоспоживання і, таким чином, ви заощадите більше акумулятора.

2. Bluetooth. Цю опцію найчастіше використовують під час їзди в автомобілі. В інших випадках – просто забуваєте його вимкнути.

Деякі смартфони навіть мають можливість увімкнути його автоматично, якщо його не дезактивовано. Щоб продовжити час роботи батареї, експерти рекомендують вмикати Bluetooth лише за потреби. Інакше батарея розряджатиметься швидше.

3. Оновлення програм у фоновому режимі

Цей останній параметр дозволяє програмам оновлювати та доставляти новий вміст у фоновому режимі, не перериваючи роботу вашого мобільного телефону. Якщо ви хочете заощадити батарею свого мобільного, вибирайте рефлекс, щоб якомога частіше вимикати цю опцію.

Читайте також: Як не можна заряджати телефон від павербанку

Як зберегти акумулятор телефону довше

Щоб акумулятор смартфона зберігся якомога довше, важливо постійно оновлювати програмне забезпечення. Крім цього, потрібно:

1. Ефективно заряджати смартфон. Краще використовувати розетку, а не USB-порт. Якщо у вас виникли проблеми із заряджанням, перевірте якість кабелю та адаптера за допомогою інших опцій.

2. Економити енергію. Якщо ваш смартфон має екран AMOLED, бажано використовувати чорні шпалери. Це дозволяє не витрачати енергію на відображення чорного кольору.

3. Уникати надмірного споживання енергії. Найкраще вимкнути автоматичну яскравість смартфона. Він може бути яскравішим, ніж потрібно, і в кінцевому підсумку більше розряджає акумулятор.

Експерти також рекомендують вимикати різні технології (NFC, Bluetooth, GPS, Wi-Fi), коли вони вам не потрібні, також бажано видалити програми, які потребують постійної синхронізації, оскільки вони можуть споживати багато енергії.

Читайте також: Телефон повільно заряджається через ці 4 типові помилки

Нагадаємо, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!