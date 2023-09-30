Якими продуктами варто запастись на випадок блекауту: корисні поради

Ще залишилося три місяці до приходу зими, і за прогнозами вона може бути навіть більш вимогливою до готовності населення через можливі відключення електроенергії. Щоб уникнути несподіванок, краще заздалегідь подбати про запаси продуктів на екстрений випадок та знати, які саме продукти краще придбати.

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Журнал "Телеграф" пропонує список продуктів, які ідеально підходять для зберігання на випадок надзвичайної ситуації, і, що найголовніше, не потребують холодильника.

Консервована їжа: Овочі, фрукти, помідори, огірки та інші консерви – це відмінний варіант, який завжди можна знайти в магазині або приготувати самостійно в домашніх умовах. Горіхи та сухофрукти: Ці продукти є чудовим джерелом вітамінів та зберігаються довго. Вони можуть стати важливим додатком до вашого раціону під час блекауту. Крупи та швидко приготована їжа: Крупи, макаронні вироби та інша їжа швидкого приготування важливі під час відключення електроенергії, оскільки їх можна готувати дуже швидко та без особливих зусиль. Снеки та батончики: Як перекус, снеки та батончики є чудовим варіантом. Вони не потребують особливих умов зберігання і можуть стати корисними в екстрених ситуаціях.

Завчасна підготовка запасів продуктів на випадок надзвичайної ситуації допоможе забезпечити себе та свою родину необхідними запасами їжі, зменшуючи ризик незручностей в разі відключення електроенергії.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

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