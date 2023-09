Сім продуктів, які не можна купувати замороженими

Не всі заморожені продукти однаково корисні для людини. Кухарі навіть попереджають, що деякі з них краще взагалі ніколи не брати.

Існує сім різновидів їжі, від яких треба відмовитися у замороженому вигляді. Про це пише Eat This, Not That.

1. Трави. Вони у замороженому вигляді абсолютно непривабливі. Також змінюється їхній смак через низькі температури під час заморозки.

2. Хліб. Консистенція хліба змінюється під час заморожування, тому найкращим вибором буде свіжий хліб.

3. Полуниця. Шеф-кухарка Сьюзан Ірбі радить ніколи не купувати заморожену полуницю. Оскільки ягода змінює свою текстуру за низьких температура та буквально починає розпадатися, якщо її заморожувати. Та й смак у неї змінюється і стає навіть огидним. З такої полуниці можна зварити компот або джем.

4. Морські гребінці. Деякі виробники замороженої продукції додають у морські гребінці воду. Якщо їх приготувати, то вони будуть жорсткими.

5. Котлети для бургерів. На котлети для бургера краще обрати свіжий яловичий фарш, а не заморожені котлети, які будуть сухими та частково жорсткими.

6. Десерти із заварного тіста. Заварне тісто погано переносить заморожування та вплив низьких температур.

7. Брокколі. Шеф-кухарка Джесіка Рандхава вважає, що хрестоцвіті, зокрема броколі, взагалі втрачають більшу частину смаку при заморожуванні. Крім цього, броколі втрачає поживні речовини.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

