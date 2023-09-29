Семь продуктов, которые нельзя покупать замороженными
Не все замороженные продукты все равно полезны для человека. Повара даже предупреждают, что некоторые из них лучше вообще никогда не брать.
Существует семь разновидностей пищи, от которых следует отказаться в замороженном виде. Об этом пишет Eat This, Not That.
Читайте также: Пять советов, как сделать мясо более мягким
1. Травы. Они в замороженном виде совершенно непривлекательны. Также изменяется их вкус из-за низких температур во время заморозки.
2. Хлеб. Консистенция хлеба изменяется при замораживании, поэтому лучшим выбором будет свежий хлеб.
3. Клубника. Шеф-повар Сьюзан Ирби советует никогда не покупать замороженную клубнику. Поскольку ягода изменяет свою текстуру при низких температурах и буквально начинает распадаться, если ее замораживать. Да и вкус у нее меняется и становится даже отвратительным. С такой клубники можно сварить компот или джем.
4. Морские гребешки. Некоторые изготовители замороженной продукции добавляют в морские гребешки воду. Если их приготовить, то они будут жесткими.
Как разморозить мясо за 10 минут без микроволновки
5. Котлеты для бургеров. На котлеты лучше выбрать свежий говяжий фарш, а не замороженные котлеты, которые будут сухими и частично жесткими.
6. Десерты из заварного теста. Заварное тесто плохо переносит замораживание и воздействие низких температур.
7. Брокколи. Шеф-повар Джессика Рандхава считает, что крестоцветные, в частности брокколи, вообще теряют большую часть вкуса при замораживании. Кроме этого, брокколи теряет питательные вещества.
Напомним, что многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!