Какими продуктами следует запастись на случай блекаута: полезные советы

Еще осталось три месяца до прихода зимы, и по прогнозам она может быть даже более требовательной к готовности населения из-за возможных отключений электроэнергии. Чтобы избежать неожиданностей, лучше заранее позаботиться о запасах продуктов на экстренный случай и знать, какие именно продукты лучше приобрести.

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Журнал "Телеграф" предлагает список продуктов, которые идеально подходят для хранения на случай чрезвычайной ситуации, и, что самое главное, не нуждаются в холодильнике.

Овощи, фрукты, помидоры, огурцы и другие консервы – это отличный вариант, который всегда можно найти в магазине или приготовить самостоятельно в домашних условиях. Орехи и сухофрукты: Эти продукты являются отличным источником витаминов и хранятся долго. Они могут стать важным дополнением к вашему рациону во время блекаута. Крупы и быстро приготовленная еда: Крупы, макаронные изделия и другая еда быстрого приготовления важны при отключении электроэнергии, так как их можно готовить очень быстро и без особого труда. Снеки и батончики: Как перекус, снеки и батончики являются отличным вариантом. Они не нуждаются в особых условиях хранения и могут оказаться полезными в экстренных ситуациях.

Заблаговременное приготовление запасов продуктов на случай чрезвычайной ситуации поможет обеспечить себя и свою семью необходимыми запасами пищи, уменьшая риск неудобств в случае отключения электроэнергии.

Напомним, что многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.

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